Москвичам рассказали о формировании новых подходов в системе здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Основное направление, в котором московские медики стали использовать новые подходы, – онкология. Развитием онкологической помощи столица занимается последние несколько лет, сообщает mos.ru со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, в столице есть шесть основных онкологических стационаров, в которых поставили современное оборудование. Среди лучших по рейтингу и отзывам пациентов – МКНЦ имени А. С. Логинова, ГКБ имени Д. Д. Плетнева, Московская городская онкологическая больница № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 40 и ГКБ имени С. П. Боткина. Кроме того, в городе созданы лаборатории. Также на сегодняшний день в Москве открываются новые центры амбулаторной онкологической помощи.

В этом году специалисты начали разработку единого городского клиентского пути по онкологическим заболеваниям. Под таким путем, как уточнила Ракова, понимается организованный процесс лечения, который получает пациент – от подозрения на заболевание до пожизненного наблюдения.

"Работа по формированию клиентских путей велась систематически весь последний год. В феврале мы утвердили первые клиентские пути до этапа постановки диагноза. Это позволило нам впервые сформировать рейтинг многопрофильных онкологических стационаров. При его расчете оценивались сроки верификации диагноза от даты первого приема до даты постановки диагноза, сроки проведения онкологического консилиума для определения тактики лечения пациента и срок начала специализированного лечения", – рассказала заммэра.

Она подчеркнула, что клиентские пути продолжат развивать и дальше. Ожидается, что в ближайшее время будут определены строгий порядок и маршрут пациента на всех этапах лечения, а до конца года клиентские пути доделают в части пожизненного наблюдения.

Также нововведением стало предоставление отзывов пациентов. Так, за основу медицинского рейтинга взяты результаты опросов, которые проводились с января по анкетам, утвержденным в международной практике. Столица старается обновлять и рейтинги самих медучреждений.

Помимо этого, в Москве создали проект "Персональный помощник" по сопровождению людей с онкологическими заболеваниями. Специалисты сервиса помогают пациентам оформить запись на прием к медикам, а также напоминают о дате посещения и решают другие трудности.

Ранее в Москве принял первых пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи медкомплекса в Коммунарке. Отделение обустроили в новом поликлиническом корпусе медучреждения, который возвели в конце 2021 года.

Прием там ведут врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты. Дневной стационар рассчитан на 24 койки и оснащен современным оборудованием.

