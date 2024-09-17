Песков назвал логичным шагом введение ответственности за телефонные дипфейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Введение закона об ответственности за телефонные дипфейки – логичный шаг, и его надо сделать как можно быстрее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", – подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в прошлом ему тоже приходилось сталкиваться с телефонными мошенниками. Однако пресс-секретарь признался, что не знает о технологиях, которые способны уберечь граждан от действий аферистов.

Ранее проект об охране голоса человека при его генерации ИИ был внесен в Госдуму. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев и депутат Даниил Бессарабов. По мнению политиков, использовать голос человека можно только с его согласия. Внесенный законопроект сможет обеспечить охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина, в том числе в случаях имитации голоса.