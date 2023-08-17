Путин поручил предоставить льготные кредиты для строительства парков развлечений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить возможностью льготного кредитования исполнителей, строящих в стране круглогодичные парки развлечений, аквапарки и горнолыжные курорты. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о программе льготного кредитования, направленной на развитие туристической инфраструктуры. Она реализуется правительством с 9 февраля 2021 года.

Срок исполнения поручения главы государства установлен до 1 октября 2023 года.

Помимо этого, по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума российский лидер поручил выделить не менее 11 миллиардов рублей на программу модульных отелей. Президент ожидает, что правительство исполнит поручение до октября текущего года.

