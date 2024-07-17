Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Владимир Путин провел разговор по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы обе стороны дали высокую оценку достигнотому уровню дружественных отношений двух стран, которые основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в торгово-экономической, политической и энергетической сферах. В частности, стороны подчеркнули важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.

Главы двух государств также условились поддерживать контакты на различных уровнях.

По информации СМИ, Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. В Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали, подчеркнув, что отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении.

Одновременно аналитики отмечали, что само обсуждение этого вопроса дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла.