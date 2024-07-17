Песков заявил, что ограничения в Белгородской области связаны с атаками Украины

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Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области связано с атаками украинской армии на гражданские объекты. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики", – уточнил политик.

Ранее сообщалось, что в 14 населенных пунктах Белгородской области с 23 июля установят КПП. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, въезд будет ограничен на территории, где ситуация "крайне сложная". Службу на КПП будут нести представители силовых структур.

Глава региона добавил, что пропускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и касках, в бронированном автомобиле с РЭБ. Кроме того, их будут сопровождать военные и представители муниципалитетов. Женщин и детей нельзя пускать туда, где каждый день случаются обстрелы, сказал он.