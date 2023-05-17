Путин принял участие в церемонии подписания договора о железной дороге Решт – Астара

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания Соглашения между правительством России и правительством Ирана о строительстве железной дороги Решт – Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра. Казалось бы, это небольшой участок, но ее ввод в строй позволит наладить прямое и беспрерывное, или, по-другому еще специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг", – сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что благодаря коридору Север – Юг будут значительно диверсифицированы глобальные транспортные потоки. Путин привел пример доставки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи, которая займет порядка 10 суток. По традиционным маршрутам доставка осуществляется 30–45 дней, подчеркнул президент.

Глава российского государства заметил, что новый маршрут поспособствует существенной экономии по срокам и затратам. В то же время вырастет количество грузовых потоков, также укрепится транзитный потенциал России и Ирана. Кроме того, российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам.

"Упомяну, что новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки", – сказал Путин.

Он заявил, что благодаря транспортному коридору Север – Юг обеспечат глобальную продовольственную безопасность. Также это принесет экономическую выгоду России и Ирану. Доходы, которые будут получать государства способствуют становлению и росту сопутствующих видов бизнеса.

Путин заметил, что потребуется формирование крупных логистических и производственных кластеров. Это принесет новые рабочие места, увеличит инвестиционную привлекательность России и Ирана, через которые пройдут новые транспортные маршруты.

Лидер РФ также согласился с президентом Ирана по поводу того, что проект Решт – Астара – это только начало работы по планомерному наращиванию пропускной способности железнодорожных маршрутов транспортного коридора Север – Юг.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между Москвой, Тегераном и Баку о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север – Юг.

Владимир Путин отметил, что взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. Линию Решт будут строить при участии Москвы и Тегерана, а линию Астара – при участии Москвы, Тегерана и Баку.

