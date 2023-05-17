Песков заявил, что не знаком с проектом отмены указа 1954 года о передаче Крыма Украине

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Дмитрий Песков заявил, что не знаком с планами крымского парламента отменить решение о передаче полуострова Украине, которое было принято в СССР. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил RT.

"Лучше за разъяснениями обращаться к авторам", – порекомендовал Песков.

О намерении инициировать отмену решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году, рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Ранее сенатор РФ от Республики Крым Сергей Цеков назвал "идиотским" заявление президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел на полуострове. Украинский лидер сказал, что полуостров необходимо на протяжении долгого времени восстанавливать и без Украины это невозможно. Кроме того, Зеленский назвал жителей Крыма "украинцами" и отметил, что они все против России.

В ответ Цеков предложил западным журналистам посетить республику и лично удостовериться во лжи президента Украины.