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Поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, только растет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отказался комментировать сообщение американского журналиста Сеймура Херша о том, что европейские страны тайно призывают Киев остановить конфликт. По его словам, ему ничего неизвестно об этом.

"Я не знаю, какие данные у этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений", – сказал представитель Кремля.

Ранее Сеймур Херш заявил, что группа европейских стран во главе с Польшей втайне призвала Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине любым способом, даже ценой своей отставки. Журналист подчеркнул, что Зеленский не идет на это и начинает терять поддержку соседей.