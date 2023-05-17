Путин заявил, что российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма

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Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине сражаются с прямыми последователями нацизма. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на обращение президента к российским евреям в День спасения и освобождения.

17 мая евреи со всего мира отмечают 26 Ияра – День спасения и освобождения. Путин подчеркнул, что дата занимает особое место в религиозном календаре и служит символом памяти о подвиге воинов Красной Армии и армии стран-союзниц СССР, сокрушивших нацизм во Второй мировой войне.

"И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", – следует из обращения российского лидера.

Путин выразил уверенность, что памятная дата будет способствовать укреплению духовных, культурных и исторических традиций евреев, проживающих в России, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Вместе с тем президент адресовал искренние слова признательности ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла, пожелав им успехов, здоровья и благополучия.

Ранее российский лидер заявил, что конец планам нацистов в 1945 году положил преимущественно народ СССР. Он подчеркнул, что тогда советские люди отстояли свободу и независимость страны, а также спасли от уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.

