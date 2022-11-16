Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с юбилеем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Американский лидер родился 20 ноября 1942 года. В этом году ему исполнится 80 лет.

Ранее сообщалось, что MSNBC напомнили о возрасте президента США и возможном ухудшении его здоровья. После этого представители СМИ уточнили, стоит ли американцам за него голосовать. Байден же в ответ сказал, что лучший способ решить это – понаблюдать за ним. При этом он добавил, что граждане страны вправе переживать по поводу здоровья президента.



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