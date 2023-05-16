Путин 17 мая проведет совещание по повышению доступности товаров в новых субъектах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации, сообщается в телеграм-канале Кремля.

"Профильная тема – повышение доступности товаров в новых субъектах РФ", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что с докладами выступят зампред правительства Денис Мантуров, а также руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

В рамках онлайн-совещания рассмотрят актуальные текущие вопросы.

Ранее сообщалось, что Путин на этой неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Также российский президент проведет совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности России.

