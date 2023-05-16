15:26Политика
Путин 17 мая проведет совещание по повышению доступности товаров в новых субъектах
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации, сообщается в телеграм-канале Кремля.
"Профильная тема – повышение доступности товаров в новых субъектах РФ", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что с докладами выступят зампред правительства Денис Мантуров, а также руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
В рамках онлайн-совещания рассмотрят актуальные текущие вопросы.
Ранее сообщалось, что Путин на этой неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Также российский президент проведет совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности России.
Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях
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