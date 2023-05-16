Песков назвал "уткой" информацию о запрете чиновникам увольняться во время СВО

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете российским высокопоставленным чиновникам покидать свои должности в период проведения спецоперации на Украине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента ввела для чиновников негласный запрет на увольнение после того, как многие из них якобы захотели уйти.

"Я не могу это подтвердить. Это "утка", просто обычная "утка", – прокомментировал слух представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трех месяцев без уважительной причины. По его словам, таких чиновников могут завербовать спецслужбы или их могут незаконно арестовать.

