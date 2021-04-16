Песков прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Турция должна с пониманием отнестись к решению России ограничить полеты из-за эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что эта ситуация не связана с двусторонними отношениями стран.
"Конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", – отметил Песков.
По решению Оперштаба, приостановлены все грузо-пассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между странами. Исключение составят регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом. При этом их максимально разрешенная частота была сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании РФ и Турции.
Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.
Ростуризм рассказал, что делать путешественникам, которые купили туры в Турцию и Танзанию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: