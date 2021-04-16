Песков прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

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Турция должна с пониманием отнестись к решению России ограничить полеты из-за эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта ситуация не связана с двусторонними отношениями стран.

"Конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", – отметил Песков.

По решению Оперштаба, приостановлены все грузо-пассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между странами. Исключение составят регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом. При этом их максимально разрешенная частота была сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании РФ и Турции.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.