Путин заявил, что европейцам придется ехать в Россию даже за репой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает, что европейцам придется даже за репой ехать в Россию, поскольку урожай в РФ намного богаче. Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент РФ напомнил, как Запад вынудил свои компании прекратить деятельность на территории России. Западники ожидали, что российская экономика придет в упадок, они прогнозировали дефицит товаров и провал сектора услуг. Однако, по словам главы государства, недружественные страны сами столкнулись с рядом проблем.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидора перейти на репу. <...> Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", – цитирует его ТАСС.

Путин предположил, что такая ситуация в Европе могла сложиться в результате неблагоприятных погодных условий. Европейцам будет сложно справиться с последствиями, у них не получится увеличить урожай без удобрений из РФ, резюмировал он.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин усомнился в том, что в мире смогут побороть нехватку продовольствия без участия российской стороны. По его словам, Россия способна не только обеспечить себя, но и внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность.

Мишустин сделал акцент на том, что многие направления сельского хозяйства в РФ серьезно продвинулись вперед.



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