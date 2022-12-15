Путин назвал укрепление технологического суверенитета РФ одной из задач на 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Укрепление технологического суверенитета России, а также опережающий рост обрабатывающей промышленности являются одними из основных задач на предстоящий год. Об этом заявили Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления, <...> выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет", – сказал президент.

Говоря о промышленном производстве, российский лидер подчеркнул, что задача стоит не просто в создании отечественных аналогов импортной продукции, а в достижении лидерства в ключевых отраслях. В числе наиболее важных направлений работы он выделил искусственный интеллект, промышленные технологии и связь.

Также глава государства напомнил о своей просьбе запустить со следующего года программы создания робототехники и авиационных беспилотников. По его словам, достичь технологического суверенитета тут же не получится, однако важна постоянная работа в этом направлении.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Он отметил, что РФ продолжит налаживать контакты с заинтересованными странами, несмотря на попытки Запада задвинуть ее на периферию мирового развития.



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