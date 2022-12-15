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13:11

Политика

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Госсовета – Песков

Фото: kremlin.ru

На следующей неделе Владимир Путин проведет большое заседание Государственного совета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будет большой Госсовет на следующей неделе", – сказал представитель Кремля.

Песков не уточнил, что стоит в повестке мероприятия.

Ранее Песков сообщил, что Путин встретится с главами новых регионов РФ до конца года. По его словам, точная дата в Кремле уже известна, однако она будет объявлена позже.

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