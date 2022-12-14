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Новости

17:50

Политика

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании поднимут вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций. Кроме того, также планируется обсудить механизмы промышленной ипотеки, меры поддержки выпуска приоритетной продукции и развитие производств в субъектах РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большой пресс-конференции Путина не будет до Нового года. При этом он выразил надежду, что президент найдет возможность поговорить с представителями СМИ.

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