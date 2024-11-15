Песков: в администрации президента наблюдают за динамикой роста ипотечных ставок

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Экономический блок правительства и аппарат президента следят за динамикой роста ипотечных ставок в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение некоторых российских банков повысить ипотечные ставки на 3,5 процентного пункта.

"Наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в аппарате президента, наблюдают за динамикой, принимают меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Последствия этих мер тоже тщательно отслеживаем", – подчеркнул он.

Соответствующее решение в том числе принял Сбер. Минимальная ставка по базовым ипотечным программам составит 28,1%. Представители организации указали, что этот шаг будет сделан в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ.

