Песков: в администрации президента наблюдают за динамикой роста ипотечных ставок

15 ноября, 13:24Экономика
Фото: 123RF/andranik2018
Экономический блок правительства и аппарат президента следят за динамикой роста ипотечных ставок в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение некоторых российских банков повысить ипотечные ставки на 3,5 процентного пункта.
"Наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в аппарате президента, наблюдают за динамикой, принимают меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Последствия этих мер тоже тщательно отслеживаем", – подчеркнул он.
Соответствующее решение в том числе принял Сбер. Минимальная ставка по базовым ипотечным программам составит 28,1%. Представители организации указали, что этот шаг будет сделан в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ.
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