Путин заявил о готовности России пресекать любые попытки вмешательства в выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в избирательный процесс в 2024 году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим российский лидер добавил, что страна сделает все возможное для исключения незаконных вторжений в ход выборов.

Использование систем видеонаблюдения на выборах президент назвал одной из эффективных форм гражданского контроля, которая не применяется так широко ни в одной стране. Камеры установлены на большей части избирательных участков.

Кроме того, российский лидер отметил, что открытое и честное проведение выборов имеет важное и определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. От этого, по его мнению, также зависит легитимность избирательной власти и укрепление доверия людей к итогам избирательного процесса.

В свою очередь, доверия россиян к выборам удалось достичь благодаря современным стандартам, сообщил Путин.

"Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования", – заявил российский лидер.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что голосование на выборах президента в 2024 году в России могут организовать в несколько дней. Она напомнила, что формат придумали во время пандемии COVID-19 и заявила о допустимости динамичных изменений в избирательной системе.