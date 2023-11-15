15 ноября, 17:54Политика
Путин заявил о готовности России пресекать любые попытки вмешательства в выборы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в избирательный процесс в 2024 году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.
"Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться", – цитирует его ТАСС.
Вместе с этим российский лидер добавил, что страна сделает все возможное для исключения незаконных вторжений в ход выборов.
Использование систем видеонаблюдения на выборах президент назвал одной из эффективных форм гражданского контроля, которая не применяется так широко ни в одной стране. Камеры установлены на большей части избирательных участков.
Кроме того, российский лидер отметил, что открытое и честное проведение выборов имеет важное и определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. От этого, по его мнению, также зависит легитимность избирательной власти и укрепление доверия людей к итогам избирательного процесса.
В свою очередь, доверия россиян к выборам удалось достичь благодаря современным стандартам, сообщил Путин.
"Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования", – заявил российский лидер.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что голосование на выборах президента в 2024 году в России могут организовать в несколько дней. Она напомнила, что формат придумали во время пандемии COVID-19 и заявила о допустимости динамичных изменений в избирательной системе.
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