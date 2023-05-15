Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть местоположение российских войск в обмен на уход из Артемовска.

Он заявил журналистам, что не хочет комментировать эти публикации, поскольку они похожи на очередные "утки".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на документы разведки США писала, что в конце января Пригожин предлагал передать Киеву данные о позициях российской армии в обмен на вывод военных украинских вооруженных сил из Артемовска.

Предложение якобы было передано по секретным каналам коммуникации с украинской разведкой. Издание также сообщило, что Киев отклонял его, поскольку там не доверяют главе ЧВК и считают его предложения ловушкой.

До этого СМИ писали о встрече Пригожина с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым в Африке. Данные об этом также были в слитых через Discord документах.

Основатель ЧВК в ответ заявил, что не был в Африке как минимум с начала конфликта, а на самом деле даже за несколько месяцев до момента старта СВО, поэтому встречаться ни с кем он физически не мог.

Ранее Пригожин сообщил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней несмотря на то, что пока они получили только 10% от необходимых боеприпасов. Он указал, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске два квадратных километра.

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