Кремль негативно относится к планам Лондона поставить Киеву дополнительные вооружения

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В Кремле негативно относятся к планам Лондона поставить Киеву дополнительные вооружения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такое решение британских властей никак не отразится на ходе спецоперации, но приведет к ответным действиям со стороны России. Он подчеркнул, что Лондон претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые накачивают Украину вооружениями.

"Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению отношений и к дальнейшим ответным действиям", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины. По данным СМИ, помощь Киеву будет оказана в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ