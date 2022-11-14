Песков назвал печальным сохранение русофобской линии руководства США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальным тот факт, что в руководстве Соединенных Штатов сохраняется русофобская линия. Так представитель Кремля прокомментировал промежуточные выборы в США.

"Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии", – цитирует его РИА Новости.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября. По данным телеканала CNN, пока что демократы сохраняют контроль над верхней палатой американского конгресса. К настоящему времени представители партии получают 50 мест из 100. При таком итоге решающим в сенате будет голос вице-президента США, демократа Камалы Харрис.

Между тем в палате представителей у Демократической партии сейчас набирается 202 места, а у республиканцев – 211. Для большинства по итогам подсчета голосов одной из партий нужно получить минимум 218 мест.



Политологи оценили итоги выборов в конгресс США

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