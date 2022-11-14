Песков назвал недостаток внешних контактов шансом для российской науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В условиях недостатка международных контактов у российской науки есть возможность продемонстрировать свою самодостаточность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на заседании оргкомитета VIII Всероссийской премии "За верность науке".

"Наука тоже (в текущих условиях. – Прим. ред.) испытывает, наверное, определенные ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля назвал российских ученых великими, а также подчеркнул, что в настоящее время сложно переоценить роль науки в развитии России. По его словам, когда власти занимаются популяризацией науки, они, по сути, делятся с гражданами научными изысканиями отечественных специалистов.

Ранее стало известно, что в российских вузах будут создаваться научные школы Российской академии образования. Они будут представлять из себя коллективы исследователей, состоящие из ученых, педагогов и обучающихся.



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