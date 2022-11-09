Эксперт предупредил о риске ухода человеческого капитала в "экономику вчерашнего дня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человеческий капитал в России будет вынуждена уйти в "экономику вчерашнего дня" вместо открытой рыночной системы вследствие сочетания жестких санкций, контрсанкций и идей полного импортозамещения. Об этом сообщил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в своей статье для журнала Новой экономической ассоциации.

По словам эксперта, санкции и контрсанкции приводят к распространению более простых и старых технологий. В качестве примера Гимпельсон привел выпуск автомобилей без подушек безопасности, запуск модели Lada Granta без антиблокировочной системы колес при торможении.

Специалист пояснил, что в таких условиях происходит перестройка и перераспределение человеческого капитала как в сфере технологий, так и в научной и образовательной деятельности. Гимпельсон отметил, что можно ожидать потери значительной части этого капитала, который был создан для использования в открытой экономике.

По его мнению, негативное влияние будет проявляться посредством недоиспользования накопленных знаний и навыков из-за технологического упрощения экономики. Кроме того, ключевая роль в создании человеческого капитала может перейти от конкурентоспособных и эффективных к тем, кто проигрывал в открытой конкуренции.

Гимпельсон добавил, что усугублять проблему будут ограничения для российской науки.

"Академическая мобильность, которая позволяет обмениваться новыми знаниями и приносить их в Россию, фактически заблокирована. Доступ к передовой научной инфраструктуре – оборудованию, приборам, реактивам, программному обеспечению – невероятно затрудняется", – написал эксперт.

Он подчеркнул, что деградация науки приведет к деградации образования.

Профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов считает, что Россию ждет примитивизация экономики. Он пояснил, что сейчас ключевую роль играет человеческий капитал, а не ресурсы, поэтому одна из главных проблем будущих – "утечка мозгов" за границу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Запада в вопросе визового режима создают условия для "утечки мозгов" из России. Она добавила, что политизация ЕС вопросов передвижения людей в Европе в конечном счете навредит самому Евросоюзу.



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