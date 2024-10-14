ВВП России вырос на 4,2% за восемь месяцев 2024 года

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Валовый внутренний продукт (ВВП) России за восемь месяцев этого года вырос на 4,2%. Об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил в ходе выступления на экспортном форуме "Сделано в России", пишет ТАСС.

По словам политика, российская внешняя торговля продолжает динамично развиваться, несмотря на "беспрецедентные вызовы". Рост ВВП, уточнил он, в немалой степени произошел благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных стран. Их доля в общей объеме внешнеторгового оборота постоянно увеличивается, подчеркнул Мишустин.

Ранее Владимир Путин заявил, что отечественные предприятия способствуют заметному росту ВВП страны после ухода зарубежных компаний. По мнению главы государства, собственное производство действует более эффективно, "подхватывая" определенные направления работы. Партнеры РФ просто поставляли относительно дешевые товары на российский рынок промышленной продукции, добавил президент.