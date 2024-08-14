Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах

Фото: телеграм-канал "Алексей Беспрозванных. Калининград"

Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных и пожелал ему успехов на предстоящих сентябрьских выборах.

Беспрозванных, в свою очередь, поблагодарил главу РФ за оказанное доверие и выразил готовность оправдать его, если калининградцы выберут его кандидатуру.

Путин же напомнил ему, что решение зависит от жителей области.

Беспрозванных стал врио Калининградской области 15 мая. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства Воронежской области. В 2017 году он стал заместителем министра промышленности и торговли России.

