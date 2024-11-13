Песков назвал открытие базы ПРО США в Польше попыткой сдержать военный потенциал РФ

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Открытие американской базы противоракетной обороны (ПРО) Aegis на территории Польши является попыткой сдержать военный потенциал РФ, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик обратил внимание, что Вашингтон стремится продвинуть свою военную инфраструктуру, находящуюся в Европе, ближе к российским границам.

О намерении НАТО повысить потенциал ПВО и ПРО в Польше стало известно еще в июле. Система Aegis Ashore, сооруженная США, дислоцирована в городе Редзиково.

При этом строительство базы началось в 2016 году и обошлось США, согласно данным из открытых источников, в 850 миллионов долларов. Объект достиг эксплуатационной готовности в декабре 2023 года, после чего был передан Североатлантическому альянсу.

