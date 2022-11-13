Путин проведет совещание с членами Совбеза на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о регулярном оперативном совещании.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что формат и сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию и проведения прямой линии пока не определены. Вместе с тем он добавил, что работа по подготовке послания проводится давно и на постоянной основе.



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