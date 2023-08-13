Михаил Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королевой

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Наталья Королева посвятила свою жизнь благородной миссии – сохранению здоровья людей. Она была выдающимся хирургом и ученым. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

"Ее уход – это невосполнимая утрата для семьи, для близких и друзей, для коллег. Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, ученым и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком", – сказал Михаил Мишустин.

Глава правительства России также отметил, что, будучи выдающимся хирургом, Наталья Королева всегда старалась помочь пациентам. Она провела множество уникальных операций и долгое время преподавала в Московской медицинской академии им. И. Сеченова, стремясь передать свои знания молодым поколениям.

"Все, кто знал Наталью Сергеевну, ценил ее, уважал за целеустремленность, искренность и доброжелательное отношение. Добрая и светлая память о Наталье Сергеевне Королевой навсегда останется в сердцах родных и близких, коллег, учеников и пациентов", – подчеркнул глава правительства.

Наталья Королева умерла 12 августа в возрасте 88 лет. Королева работала в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина, затем продолжила деятельность в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. Помимо этого, она была академиком Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Причина смерти не была названа. Прощание с дочерью Сергея Королева состоится 15 августа.