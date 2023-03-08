Супруг Дарьи Донцовой скончался после продолжительной болезни

Фото: Официальный сайт Аналитической службы МГУ имени М.В. Ломоносова

Психолог, супруг российской писательницы Дарьи Донцовой Александр ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом рассказала бренд-менеджер автора детективов Анна Павлиева.

По ее словам, Донцов скончался в связи с тяжелым заболеванием.

"О месте и дате отпевания будет сообщено позднее. Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Донцовой. – Прим. ред.) временно не будет присутствовать в соцсетях", – поделилась Павлиева в телеграм-канале писательницы.

Донцов являлся доктором психологических наук, он был профессором факультета психологии МГУ, а также академиком РАН. Деятель занимался психологией малых групп и коллективов, межличностными отношениями и массовым сознанием.

Ученый также был автором экспериментальной теории мотивационно-ценностного единства коллектива. О болезни мужа писательница рассказала в июне 2022 года.

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