Мишустин призвал уделять особое внимание восстановлению новых регионов России

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Восстановлению инфраструктуры в новых регионах России должно уделяться особое внимание. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем праздничном обращении по случаю Дня строителя, опубликованном на сайте Правительства РФ.

"Важно уделять особое внимание восстановлению и возведению жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", – говорится в тексте поздравления.

Премьер-министр также подчеркнул важность продолжения работ по созданию единой цифровой среды, переводу в электронный вид услуг, сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла.

В своем поздравлении с Днем строителя Михаил Мишустин отметил, что работники строительной отрасли ежедневно делают жизнь россиян комфортнее и безопаснее. Премьер-министр подчеркнул, что строительная отрасль в России продолжает развиваться, несмотря на санкции со стороны Запада.

С Днем строителя россиян поздравил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул вклад строителей в процесс восстановления освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.