Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем строителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что строительный комплекс играет ключевую роль в экономике страны. Поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.

"Строительный комплекс играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивает деятельность большого количества смежных сфер. Результаты вашей работы ощущаются в масштабах всей страны", – говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что добавил, что благодаря труду строителей, а также уникальным архитектурным и конструкторским решениям возводятся новые микрорайоны и инфраструктура, благоустраиваются городские пространства, развивается туристическая индустрия. По словам Мишустина, работники строительной отрасли ежедневно делают жизнь россиян благополучной, комфортной и безопасной.

Также Михаил Мишустин отметил, что несмотря на давление беспрецедентных санкций со стороны Запада, строительная отрасль в России показывает устойчивый рост и успешно решает важные задачи, поставленные президентом. Премьер-министр призвал не снижать набранные темпы и завершить 2023 год с показателями не ниже прошлогодних.

День строителя был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 г. Профессиональный праздник отмечается каждый год во второе воскресенье августа.

Ранее с Днем строителя россиян поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в стране с помощью широкого внедрения передовых технологий и инженерных разработок, грамотных управленческих решений растут объемы жилищного строительства. Также президент подчеркнул самоотверженную работу специалистов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.