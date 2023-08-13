Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Президент назвал данную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики, следует из телеграммы на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что сейчас строительная сфера показывает свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда. По словам российского лидера, в стране с помощью широкого внедрения передовых технологий и инженерных разработок, грамотных управленческих решений растут объемы жилищного строительства.

Вместе с этим он подчеркнул самоотверженную работу специалистов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты. Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания", – отметил Путин.

Представителей строительной отрасли поздравил и Сергей Собянин. Мэр назвал профессионалов этой сферы настоящими героями, которые создают неповторимый облик Москвы. Градоначальник подчеркнул, что специалисты строят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают столицу прекраснее.