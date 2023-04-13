Черному морю никогда не бывать "морем НАТО" – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Черное море никогда не станет "морем НАТО", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал идею украинских властей демилитаризировать Черное море и одновременно превратить во внутренние воды Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, оно должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных стран.

Представитель Кремля добавил, что само заявление Киева о Черном море основывается на двух противоречиях. Как заметил Песков, НАТО и демилитаризация – это взаимоисключающие понятия.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал демилитаризировать и превратить во внутренние воды НАТО Черное море, чтобы "мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий".

Он также выразил сожаление в связи с тем, что у Запада нет последовательной стратегии по Черному морю, в то время как у России она всегда была.

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