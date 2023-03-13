Путин проведет встречу с Кадыровым 13 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретится с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в понедельник, 13 марта. В рамках беседы они обсудят вопросы проведения спецоперации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров. (На повестке дня. – Прим. ред.) дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента, 13 марта Путин будет работать в Кремле. Он уже поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, добавил Песков.

"Акцент на двусторонних отношениях и другие актуальные вопросы", – сказал он.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе него обсуждались вопросы отношений РФ с ближайшими соседями.

Глава страны отметил, что присутствует множество вопросов, требующих обсуждения, однако ряд из них необходимо было затронуть уже сейчас.

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