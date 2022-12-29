Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что никогда не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России.

Он напомнил, что является гражданином РФ, поэтому имеет право выдвигаться на пост главы государства.

"Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать", – сказал он в ходе прямой линии в ответ на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост российского лидера.

Ранее Владимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие Чечни. Глава республики отметил, что благодарен президенту за высокую оценку его заслуг.

Также он пообещал продолжить усердно работать на благо страны.



Он подчеркнул, что нестабильная ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивают федеральные и региональные органы власти удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность России.

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