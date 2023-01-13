Путин поручил создать центр реабилитации для раненных в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил создать центр реабилитации и переобучения для бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений президента по итогам заседания СПЧ, состоявшегося в начале минувшего декабря.

"Правительству <...> образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб", – говорится в документе.

Кроме того, в сотрудничестве с региональными властями кабмин должен будет создать систему адресного сопровождения участников СВО и их семей.

Ответственными за реализацию поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и главы субъектов РФ. Доклад должен быть представлен не позднее 1 марта этого года.

Ранее глава государства подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Он предусматривает выплаты в размере 3 миллионов рублей для раненных в зоне СВО, и 5 миллионов рублей – для семей военнослужащих, погибших в боевых действиях.



Семьям военных и росгвардейцев в случае их гибели в СВО выплатят по 5 млн рублей

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