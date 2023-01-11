Путин заявил, что правительство РФ решит проблемы снабжения участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское правительство решит все проблемы, связанные со снабжением участвующих в специальной военной операции военных, и продолжит повышать обороноспособность страны. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, для этого имеются все необходимые ресурсы.

Путин добавил, что правительство России продолжит реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, раскрытие потенциала страны и расширение ее международных связей.

Также президент обозначил необходимость того, чтобы в ближайшее время, несмотря на давление и угрозы со стороны Европейского союза и стран Запада, были решены вопросы относительно суверенного развития РФ.

Ранее Путин назвал контроль за ценами в России одной из наиболее приоритетных задач на сегодняшний день. Он отметил, что наблюдается тенденция к снижению уровня инфляции в стране. Глава государства коснулся этого вопроса в ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

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