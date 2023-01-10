Путин заявил о важности контроля за ценами в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что контроль за ценами в России является одной из наиболее приоритетных задач на сегодняшний день. Глава государства коснулся этого вопроса в ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

"У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – контроль за ценами. Сейчас это особенно важно", – приводит ТАСС его слова.

Кроме того, как отметил президент, в последнее время наблюдается тенденция к снижению уровня инфляции в стране.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что стоимость товаров и услуг в ноябре 2022 года в столице выросла на 0,3% в сравнении с показателями октября.

Уточнялось, что уровень инфляции в Москве за 11 месяцев прошлого года составил 11%, что на 0,1 процентного пункта меньше по стране в среднем. Главной причиной ускорения инфляции в сфере услуг стал рост стоимости зарубежного туризма на отдельных направлениях.

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