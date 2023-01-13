Последствия уголовной ответственности граждан из новых регионов будут аннулированы – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых российских регионов. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о гражданах, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также осужденных за преступления, предусмотренные уголовным законодательством Украины.

Ответственными за исполнение поручения назначили главу Генпрокуратуры Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСБ Александра Бортникова, главу МВД Владимира Колокольцева и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Ранее Путин поручил правительству РФ до 1 мая 2023 года рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за дискриминацию россиян, проживающих за рубежом. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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