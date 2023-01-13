Фото: РИА Новости/Светлана Садыкова

Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Глава страны посетил Государственный концертный зал "Башкортостан", где в настоящее время проходит церемония прощания с политиком.

Президент РФ возложил алые розы, перевязанные лентой, к гробу Рахимова. Некоторое время Путин молча постоял, склонился в легком поклоне и покинул траурный зал.

Проститься с первым президентом республики пришли его близкие, друзья и коллеги, а также жители Башкортостана и других регионов страны.

Рахимов умер 11 января в результате продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Он занимал пост президента Башкирии с 25 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!