Путин прибыл в Уфу на прощание с первым главой Башкирии Рахимовым

Фото: РИА Новости/Светлана Садыкова

Владимир Путин прилетел в Уфу, чтобы принять участие в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". Проститься с политиком пришли тысячи человек, среди них – коллеги, друзья, близкие и простые граждане, которые приехали в том числе из других регионов страны.

Рахимов скончался 11 января после продолжительной болезни. Ему было 89 лет.

Муртаза Рахимов исполнял функции президента Башкирии в период с 1993 по 2010 год. До этого он возглавлял Верховный Совет республики. В 2010 году политик был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!