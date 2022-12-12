В Кремле прокомментировали инициативу по снижению возраста избирательного права

Фото: Москва 24/Мария Касаткина

В Кремле еще не выработали позицию относительно предложения депутатов понизить возраст активного избирательного права в России до 16 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это такая новая инициатива, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", – цитирует его РИА Новости.

Песков пояснил, что вопрос о снижении возрастного ценза для избирателей руководством страны пока не обсуждался.

Ранее члены фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление права голосовать на выборах с 16 лет. Авторы инициативы уверены, что снижение возрастного ограничения позволит вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах.

В сопроводительной записке депутаты напомнили, что сегодня россиянам, достигшим 16 лет, можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.



В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать с 16 лет

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