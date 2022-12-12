В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать с 16 лет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосовать в России с 16 лет. Авторы документа полагают, что уменьшение возраста, с которого можно отдать свой голос, поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В сопроводительных документах также говорится, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в настоящее время многие молодые люди "созревают" гораздо раньше, чем принято думать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным.

Внести основные изменения предполагается в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Ранее один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов рассказал, что инициативу разработали на фоне поступающих в Госдуму запросов. Он отметил, что если документ примут, то число избирателей возрастет почти на три миллиона человек.

До этого заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал идею разрешить работающим подросткам голосовать на выборах. Он выразил мнение, что 18-летний возраст – состоявшаяся возрастная рамка. А без серьезных причин нет смысла вносить изменения в эту устоявшуюся норму.

С идеей допускать к выборам работающих подростков в возрасте от 16 до 18 лет выступил ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.



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