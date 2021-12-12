Матвиенко обратилась к россиянам по случаю Дня российской Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поправки, внесенные в прошлом году в Конституцию РФ, отразили требования меняющегося мира и современные запросы, заявила в своем обращении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", – отметила она.

Также Матвиенко подчеркнула, что принятая в 1993 году Конституция обеспечила территориальную целостность страны, стала прочным фундаментом для ее формирования. Спикер Совфеда выразила уверенность, что дальнейшая работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени.

"За десятилетия прошло множество знаковых событий и важных для нашего общества процессов. Страна последовательно двигалась по пути демократического развития, укрепляла оборонную мощь, отстаивала свои интересы на международной арене", – заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Москву украсили ко Дню Конституции: 400 праздничных плакатов разместились на рекламных билбордах и афишных стендах. Так, флаги в цветах триколора и тематическое панно украсили фасады зданий Госдумы и Совета Федерации.

