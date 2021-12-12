Путин рассказал, что в 1990-х годах ему приходилось подрабатывать частным извозом

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом.
"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", – сказал президент РФ в интервью в рамках документального фильма "Новейшая история", фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия 1".
Описывая тяжелую экономическую ситуацию в стране в те годы, ведущий отметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.
Ранее Путин рассказал, что в середине 1990-х годов в правительстве России в качестве советников работали кадровые сотрудники ЦРУ.
По словам президента, после этого в Соединенных Штатах их привлекли к уголовной ответственности, поскольку во время работы в России они нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации.
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