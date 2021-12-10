Путин рассказал, что в 1990-х годах в правительстве России работали сотрудники ЦРУ

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В середине 1990-х годов в правительстве России в качестве советников работали кадровые сотрудники ЦРУ. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании СПЧ в четверг, 9 декабря.

"В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США", – рассказал Путин.

Президент добавил, что после этого в Соединенных Штатах сотрудников ЦРУ привлекли к уголовной ответственности, поскольку во время работы в России они нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации.

"На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали", – уточнил глава государства.

По словам Путина, сотрудникам ЦРУ не нужны были тонкие инструменты вмешательства в политическую жизнь России, поскольку они и так все контролировали.

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