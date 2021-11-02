Секретарь Совбеза Патрушев и директор ЦРУ Бернс провели встречу в Москве

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Беседа прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили российско-американские отношения", – говорится в сообщении Совбеза.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме оказалась полезной, хоть и непродолжительной. По словам российского министра, Байден выразил нацеленность на дальнейшие контакты с Владимиром Путиным.

