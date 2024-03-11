Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и отечественным компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ответственность за нарушение закона будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. При этом, по словам авторов инициативы, цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых правил, нарушением будут считаться только рекламные публикации, цель которых – увеличить аудиторию таких ресурсов.

За нарушение закона гражданам будут выписывать штраф до 50 тыс рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч. Кроме того, теперь нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться до двух лет лишения свободы.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Председатель ГД Вячеслав Володин сказал, что законопроект еще до подписания президентом РФ уже показал свою эффективность. Политик отметил, что некоторые люди с таким статусом уже объявили о закрытии проектов, а другие стали сокращать штаты редакций.

