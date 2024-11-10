Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Видеопоздравление президента было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу.

"В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны", – добавил глава государства.

Только в этом году 659 сотрудников МВД были удостоены государственных наград. Среди них есть и те, кто героически погиб при выполнении служебных обязанностей. Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить и чтить их подвиги.

Он добавил, что на сегодняшний день граждане страны ждут от правоохранителей большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. В частности, активность и наступательность необходимы в пресечении экстремизма в любой его форме.

Отдельно президент отметил мужественную работу подразделений МВД в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Из-за непростой обстановки местным жителям нужны помощь и защита правоохранителей.

"Уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность, будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане", – отметил Путин.

Глава государства поблагодарил сотрудников МВД за их весомый вклад в решение задач СВО. Он также поздравил с праздником семьи и близких правоохранителей и ветеранов МВД.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по Тверскому району, а также поздравил московских полицейских с профессиональным праздником.

От имени горожан мэр Москвы поблагодарил правоохранителей за то, что они каждый день своим трудом и профессиональным отношением обеспечивают безопасность москвичей, борются с преступностью, рискуя жизнью и здоровьем.